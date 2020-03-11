Автобус сбил школьницу в Полоцке

11 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке рейсовый автобус сбил девочку 2011 года рождения, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 10.00 на ул.Космонавтов. Водитель рейсового автобуса сбил внезапно выбежавшую на проезжую часть вне пешеходного перехода девочку. В результате ДТП школьница получила травмы, ее доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

В текущем году в Витебской области в ДТП пострадали четыре ребенка-пешехода.-0-