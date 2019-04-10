Автобус въехал в частный дом под Борисовом

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсовый автобус въехал в жилой дом под Борисовом, пострадали три пассажирки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ОГАИ Борисовского РУВД.

Авария произошла сегодня около 8.00 в деревне Большое Стахово. Автобус, принадлежащий одному из городских автопарков, ехал из Борисова в сторону Зембина. "Водитель не справился с управлением и совершил наезд на забор и частный жилой дом", - проинформировали в ГАИ. Три пассажирки получили ушибы. Им оказали медицинскую помощь, доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-

Фото ОГАИ Борисовского РУВД