Автобус въехал в частный дом под Борисовом

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсовый автобус въехал в жилой дом под Борисовом, пострадали три пассажирки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ОГАИ Борисовского РУВД.
Авария произошла сегодня около 8.00 в деревне Большое Стахово. Автобус, принадлежащий одному из городских автопарков, ехал из Борисова в сторону Зембина. "Водитель не справился с управлением и совершил наезд на забор и частный жилой дом", - проинформировали в ГАИ. Три пассажирки получили ушибы. Им оказали медицинскую помощь, доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-
Фото ОГАИ Борисовского РУВД
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