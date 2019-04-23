23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус загорелся в Минске, спасатели ликвидировали возгорание. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Инцидент произошел сегодня утром в районе перекрестка пр.Машерова и ул.Максима Богдановича. По предварительным данным, в автобусе 26-го маршрута произошло короткое замыкание. Водитель высадил пассажиров.
"Спасатели ликвидировали возгорание. Пострадавших нет", - проинформировали в управлении.-0-
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