Автокран въехал в легковушку в Минске

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автокран въехал в легковушку. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, водитель 1959 года рождения на автомобиле МАЗ ехал по улице Тимирязева со стороны улицы Орловской в направлении улицы Радужной в третьей полосе для движения. При перестроении во вторую полосу он не убедился в безопасности совершаемого маневра и столкнулся с автомобилем "Фольксваген", который двигался в попутном направлении.

Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения. Водитель автомобиля МАЗ привлечен к административной ответственности по ч.7 ст. 18.14КоАП за нарушение пункта 59 ПДД. Санкция указанной части статьи влечет наложение штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин.

Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения.-0-