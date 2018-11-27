Автомобиль ГАИ пострадал в ДТП в Минске

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием автомобиля спецподразделения дорожно-патрульной службы "Стрела" произошло в Минске, сообщили БЕЛТА в ГАИ столицы.

Автомобиль спецподразделения ДПС "Стрела" двигался со стороны внутреннего кольца МКАД в направлении проспекта Независимости. Для проезда транспорта делегации инспектор остановился с включенными проблесковыми маячками, перекрыв две полосы движения.

В это время автобус, который двигался в крайней левой полосе, наехал на остановившийся по требованиям правил дорожного движения автомобиль "Рено", от удара машину отбросило на автомобиль ГАИ.

После ДТП на место прибыли медики. "Никто не пострадал. Работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего. Движение на участке в скором времени будет восстановлено", - сообщили в ГАИ.-0-