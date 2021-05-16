Автомобиль милиции и "БМВ" столкнулись в Минске

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минувшей ночью в столице произошло столкновение иномарки и милицейского автомобиля, обошлось без пострадавших, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел 15 мая около 22.05. Первые фотографии аварии почти сразу появились в социальных сетях. Подробности в ГАИ сообщили уже сегодня. "По предварительной информации, автомобиль оперативного назначения, двигаясь с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, при пересечении ул.Ташкентской с ул.Уборевича столкнулся с автомобилем "БМВ". В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения", - рассказали подробности в Госавтоинспекции.
По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает, при приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанной машине.-0-
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома