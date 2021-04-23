Автомобиль на пешеходном переходе в Заславле сбил 11-летнюю девочку

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заславле автомобиль сбил ребенка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Сегодня около 14.00 в Заславле водитель 1980 года рождения, двигаясь по ул.Студенецкой на грузовом автомобиле "Мерседес", наехал на 11-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетняя с телесными повреждениями доставлена в больницу", - рассказали в инспекции.

Проводится проверка.

В управлении напомнили, что на нерегулируемом пешеходном переходе всегда необходимо проявлять внимание. Надо убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств, предварительно посмотрев по сторонам. Водителям, подъезжая, стоит снизить скорость вплоть до остановки.-0-