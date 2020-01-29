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29 января 2020, 09:59

Автомобиль наехал на осветительную мачту в Минске

Фото из архива
Фото из архива

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль наехал на осветительную мачту, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, водитель автомобиля "Фольксваген" двигался по съезду с проспекта Независимости на МКАД в направлении улицы Франциска Скорины. На закруглении дороги при выборе скорости он не учел состояние дорожного покрытия, погодные условия, а также конструктивные особенности транспортного средства и совершил наезд на осветительную мачту.

Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Автомобиль получил механические повреждения. Пострадавших в ДТП нет. Водитель привлечен к административной ответственности по ч.5 ст.18.22 КоАП.-0-

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