Автомобиль наехал на осветительную мачту в Минске

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль наехал на осветительную мачту, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, водитель автомобиля "Фольксваген" двигался по съезду с проспекта Независимости на МКАД в направлении улицы Франциска Скорины. На закруглении дороги при выборе скорости он не учел состояние дорожного покрытия, погодные условия, а также конструктивные особенности транспортного средства и совершил наезд на осветительную мачту.

Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Автомобиль получил механические повреждения. Пострадавших в ДТП нет. Водитель привлечен к административной ответственности по ч.5 ст.18.22 КоАП.-0-