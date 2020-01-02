Автомобиль насмерть сбил пешехода в Минске

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пешеход погиб под колесами машины в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию ГАИ в Telegram.

ДТП произошло этой ночью около 1.50. "Тойота" двигалась по МКАД со стороны Логойского в направлении Долгиновского тракта. В районе 47-го км МКАД авто наехало на мужчину 1949 года рождения, который, по предварительным сведениям, пересекал дорогу вне пешеходного перехода. О произошедшем по телефону 102 сообщил сам водитель.

На месте работали сотрудники ГАИ, представитель Следственного комитета и специалист управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску. Проводится проверка.-0-