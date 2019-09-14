Автомобиль несколько раз перевернулся во время ДТП в Бресте

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль Renault несколько раз перевернулся во время ДТП в Бресте. Об этом пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова проинформировала в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
Происшествие произошло в центре Бреста. "По предварительной информации, 30-летний брестчанин, управляя автомобилем марки Renault, ехал по улице Пушкинской и столкнулся с автомобилем марки Kia под управлением 36-летнего местного жителя, который двигался по бульвару Космонавтов в направлении улицы Орджоникидзе. В результате столкновения Renault несколько раз перевернулся", - рассказала Ольга Чемоданова.
Пострадала 35-летняя пассажирка Renault, которая находилась на переднем сиденье. Она доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины ДТП устанавливаются. Предварительно известно, что оба водители трезвые.-0-