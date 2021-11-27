27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль опрокинулся на ул.Вирской в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 6.10 29-летний водитель, управляя автомобилем "Ситроен", двигался по ул.Вирской со стороны ул.Брилевской в направлении Брилевского тупика. Перед препятствием мужчина не снизил скорость, наехал на щебень и опрокинулся.
Пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает: осенью и зимой при управлении транспортом необходимо учитывать погоду и дорожные условия. Заметив препятствие или опасность для движения, водитель обязан немедленно снизить скорость до остановки.-0-