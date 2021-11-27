Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 27 ноября 2021
Минск +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:14 Российский политолог: Запад демонстрирует двойные стандарты в ситуации с беженцами на границе Общество
15:05 Автомобиль опрокинулся на ул.Вирской в Минске Происшествия
14:55 МТЗ установил новые плавильные печи Экономика
14:38 В Минске нетрезвый водитель во дворе врезался в автомобиль Происшествия
14:36 БГУ направил гуманитарную помощь беженцам на белорусско-польской границе Общество
14:20 Дзермант: Беларусь проводит референдум и политические преобразования не для Запада, а для себя Общество
14:08 Иво Нисканен выиграл лыжную гонку на 15 км классикой на этапе КМ в Финляндии Спорт
13:59 В Беларуси за сутки в ДТП погибли 3 человека Происшествия
13:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1696 пациентов с COVID-19, выписаны 2000 Общество
13:40 Предприятия "Белгоспищепрома" с начала года увеличили экспорт Экономика
13:35 В Бресте задержан мужчина, пристававший к старшекласснице Происшествия
13:32 Депутат: каждый человек должен чувствовать заботу государства Регионы
13:20 Лукашенко и Алиев провели телефонный разговор Президент
13:14 МАЗ поставил технику в Приморский край Экономика
13:03 Военный эксперт: визит Лукашенко на границу - акт гуманизма и сочувствия к беженцам Общество
12:47 Несколько взрывов произошло на заводе боеприпасов в российском Дзержинске В мире
12:36 Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 28 ноября Общество
12:34 Дмитрий Ходас выиграл бронзу юниорского ЧМ по парапауэрлифтингу Спорт
12:29 Капремонты, ввод жилья, грязь на дорогах: Кухарев ответил на вопросы минчан Регионы
12:14 Еще два вывозных рейса в Ирак будут выполнены 28 и 29 ноября Общество
12:02 Умер белорусский поэт Николай Метлицкий Культура
12:00 В России выявили 33 946 заразившихся коронавирусом за сутки В мире
11:46 Сенатор: отвечать за проблему беженцев должны те, кто ее породил своей агрессией Общество
11:34 "Лошицкие руины" в Минске реконструируют: будет ЗАГС, ресторан Регионы
11:25 Слет "БРПО - платформа возможностей" объединит около 180 делегатов со всей страны Общество
11:06 Работники МЧС спасли водителя легковушки после аварии в Мозырском районе Происшествия
10:58 Четверо фактически в концлагере в Польше, один в Германии. По поручению Лукашенко нашли родственников беженки Президент
10:32 Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 14 участках в Минске Регионы
10:17 Испанские теннисисты разгромили эквадорцев в финале Кубка Дэвиса Спорт
10:10 Во время беспорядков на Соломоновых Островах погибли 3 человека В мире
Все новости
Все новости
Происшествия
27 ноября 2021, 15:05

Автомобиль опрокинулся на ул.Вирской в Минске

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль опрокинулся на ул.Вирской в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 6.10 29-летний водитель, управляя автомобилем "Ситроен", двигался по ул.Вирской со стороны ул.Брилевской в направлении Брилевского тупика. Перед препятствием мужчина не снизил скорость, наехал на щебень и опрокинулся.

Пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает: осенью и зимой при управлении транспортом необходимо учитывать погоду и дорожные условия. Заметив препятствие или опасность для движения, водитель обязан немедленно снизить скорость до остановки.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГАИ ДТП Минск
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Минске нетрезвый водитель во дворе врезался в автомобиль
Фото из архива В Беларуси за сутки в ДТП погибли 3 человека
Фото из архива В Бресте задержан мужчина, пристававший к старшекласснице
Фото МЧС Работники МЧС спасли водителя легковушки после аварии в Мозырском районе
Фото МЧС В Зельве при пожаре в общежитии спасен мужчина
Фото из архива Житель Мозыря нелегально продавал б/у автозапчасти
Главное
Лукашенко: в Беларуси готовы сделать все для беженцев, попавших в беду
Лукашенко беженцам: бывают сложности, но я уверен, что мы преодолеем эти проблемы
"Не хотите решать - скажите, мы без вас будем решать эту проблему". Лукашенко о ЕС и проблеме беженцев
Кочанова: Беларусь неправомерно обвиняют в создании миграционного кризиса
Топ-новости
Лукашенко и Алиев провели телефонный разговор
Четверо фактически в концлагере в Польше, один в Германии. По поручению Лукашенко нашли родственников беженки
"Если бы все президенты в Европе были похожи на вас". Беженцы поблагодарили Лукашенко за поддержку
Военный эксперт: визит Лукашенко на границу - акт гуманизма и сочувствия к беженцам
Сенатор: отвечать за проблему беженцев должны те, кто ее породил своей агрессией
Еще два вывозных рейса в Ирак будут выполнены 28 и 29 ноября
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1696 пациентов с COVID-19, выписаны 2000
Беларусь и Китай обсудили взаимную поддержку в международных организациях
Дмитрий Ходас выиграл бронзу юниорского ЧМ по парапауэрлифтингу
Рыженков: крупным предприятиям необходимо приходить в малые города со своими производствами
Беженец из Сирии: выступление Александра Лукашенко вселило в меня оптимизм
Очередная партия международной помощи для борьбы с COVID-19 прибыла в Беларусь
Минюст уточнил правила оплаты юридической помощи наличными
Прикидываются женихами, родными братьями и сотрудниками фирм по трудоустройству. Новые аферы от кибермошенников
ГАИ в выходные уделит повышенное внимание соблюдению ПДД в темное время суток
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.