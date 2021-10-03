Автомобиль протаранил вентиляционную шахту в Минске

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3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске "БМВ" протаранил вентиляционную шахту, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня около 1.00 19-летний водитель, проезжая по проспекту Дзержинского в направлении площади Богушевича, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в вентиляционную шахту.
Машина получила механические повреждения, водитель и пятеро пассажиров доставлены в медицинское учреждение.
На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска и представители МЧС.-0-