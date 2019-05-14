Автомобиль с мертвым водителем обнаружили в Узденском районе

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе в легковой "Ниве" обнаружен труп водителя, причина смерти устанавливается. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Въехавшую в дерево "Ниву" с мертвым водителем возле деревни Любяча 13 мая около 8.50 обнаружил проезжавший мимо гражданин. По предварительным данным, 48-летний местный житель направлялся в сторону деревни Хотляны. Он съехал в кювет и врезался в дерево. "Причина смерти водителя устанавливается. Предварительно, он был трезв, пристегнут, к административной ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекался", - рассказал Сергей Чеботарев.
ГАИ напоминает, что при плохом самочувствии не стоит садиться за руль.-0-
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3571 BYN
|2.356 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0988 BYN
|2.097 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.208 BYN
|3.207 BYN
|3.217 BYN