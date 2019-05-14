Автомобиль с мертвым водителем обнаружили в Узденском районе

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе в легковой "Ниве" обнаружен труп водителя, причина смерти устанавливается. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Въехавшую в дерево "Ниву" с мертвым водителем возле деревни Любяча 13 мая около 8.50 обнаружил проезжавший мимо гражданин. По предварительным данным, 48-летний местный житель направлялся в сторону деревни Хотляны. Он съехал в кювет и врезался в дерево. "Причина смерти водителя устанавливается. Предварительно, он был трезв, пристегнут, к административной ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекался", - рассказал Сергей Чеботарев.

ГАИ напоминает, что при плохом самочувствии не стоит садиться за руль.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома