Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе в Гомельском районе

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку, сообщили БЕЛТА в МВД.
Инцидент произошел вечером 6 декабря. "41-летний водитель, управляя автомобилем "КИА", двигался по деревне Еремино в направлении областного центра. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода мужчина не пропустил 16-летнюю девушку и совершил на нее наезд. Знакомая, переходившая дорогу вместе с ней, не пострадала", - рассказали в МВД.
Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение областной больницы. Известно, что девушка - жительница Ветковского района, она приезжала в гости к подруге.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, медики, следственно-оперативная группа. По предварительной информации, водитель был трезв. -0-