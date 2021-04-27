Автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе в Минске

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 16-летнего подростка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня 26-летний водитель автомобиля "Лада" двигался по пр. Независимости со стороны ул. Сурганова в направлении ул. Дорошевича. На нерегулируемом пешеходном переходе он не стал притормаживать, несмотря на то, что в соседних полосах машины остановились для пропуска пешехода, и совершил наезд на подростка.

Пострадавшего с травмами доставили в учреждение здравоохранения. По факту инцидента проводится проверка.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Госавтоинспекция напоминает, если перед пешеходным переходом остановилось (стоит) или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу.-0-