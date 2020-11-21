Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Минске

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль сбил на пешеходном переходе ребенка, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Вечером 20 ноября водитель автомобиля Kia, двигаясь по ул.Некрасова в направлении ул.Л.Беды, при пересечении перекрестка ул.Богдановича - ул.Некрасова наехал на ребенка 2014 года рождения. Мальчик переходил проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора", - рассказали в ГАИ.

В результате аварии у ребенка диагностировали перелом голени.

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома рекомендуют водителям быть более внимательными, подъезжая к пешеходному переходу: заранее снижать скорость, предоставлять преимущество пешим участникам дорожного движения, учитывать сложные погодные условия, длину тормозного пути. По статистике, в 70% случаев наездов на пешеходов виноваты водители.-0-