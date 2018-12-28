Автомобиль сбил учащегося колледжа на переходе в Бресте

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе 17-летнего местного жителя, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Инцидент произошел 27 декабря около 20.15 в юго-восточном микрорайоне. По предварительной информации, 30-летняя брестчанка двигалась на автомобиле "Хундай Акцент" по ул. Сальникова в сторону ул. Грибоедова. Напротив дома №33 водитель наехала на 17-летнего учащегося колледжа строителей, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП у юноши диагностированы закрытая сочетанная травма головы, повреждение мягких тканей лица, подозрение на травматическое повреждение головного мозга. Он госпитализирован в центральную городскую больницу.

Установлено, что молодой человек не был обозначен световозвращающими элементами. Проводится проверка.-0-