Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Минске

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, сегодня утром водитель автомобиля "Ивеко" двигался по ул.Малинина со стороны пр.Рокоссовского в направлении ул.Крупской и при повороте направо не уступил дорогу женщине, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

"В результате ДТП гражданка получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения", - отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке.-0-