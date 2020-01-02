Автомобиль скорой помощи и поезд столкнулись в Бресте

2 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и поезда произошло в Бресте, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Инцидент случился 1 января около 18.50 на ул.Красногвардейской у поворота на ул.Фортечную. По предварительной информации, служебный автомобиль на железнодорожном переезде совершил касательное столкновение с электропоездом. Машина получила механические повреждения, пострадавших нет.

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

Обстоятельства произошедшего уточняются. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.-0-