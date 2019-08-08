Автомобиль скорой помощи перевернулся в Ивацевичах

8 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария в райцентре случилась 7 августа около 21.25. По предварительной информации, 48-летняя местная жительница, управляя автомобилем "Ситроен С5", двигалась по ул. 60 лет Октября. При выезде на перекресток женщина не уступила дорогу двигающемуся по главной дороге (ул. Ленина) автомобилю скорой помощи. От удара служебный микроавтобус перевернулся.

В результате столкновения травмы получили 36-летний водитель и 58-летний пассажир скорой. По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома