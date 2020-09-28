Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Бресте

Фото МВД
28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте произошла авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
ДТП случилось 26 сентября около 11.00. По предварительной информации, за рулем автомобиля скорой помощи был 41-летний мужчина. Он ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. При обгоне водитель столкнулся с поворачивающим налево "Фольксвагеном", которым управлял 37-летний брестчанин.
В результате аварии водитель легковушки получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.
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