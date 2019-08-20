Автомобиль скорой задымился во время ливня в Бресте

20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте во время движения задымился автомобиль скорой медицинской помощи, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.

Инцидент произошел 19 августа примерно в 21.35. На пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Московской и 28 Июля загорелся автомобиль скорой медицинской помощи. На место вызова направили две единицы спецтехники. Через три минуты спасатели были на месте, однако их помощь не понадобилась. Водитель скорой самостоятельно справился с проблемой.

Подробности происшествия прокомментировал главный врач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус. "При выезде машины скорой помощи на вызов к пациенту во время ливня произошло короткое замыкание электропроводки в салоне автомобиля. Водитель с помощью порошкового огнетушителя самостоятельно ликвидировал тление проводки. Параллельно были проинформированы МЧС и ГАИ. Вызов был оперативно передан другой бригаде СМП", - отметил главврач.