Автомобиль снес рамку BelToll на трассе в Минском районе

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП произошло сегодня на 344-м км автодороги М1 Минск - Брест на территории Минского района. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе ГАИ УВД Минского райисполкома.

По предварительной информации, 31-летний водитель, уроженец Могилева, на автомобиле "Ауди" не учел погодные условия. Он не справился с управлением транспортного средства, допустил его занос на проезжей части дороги, в результате чего совершил наезд на отбойник и серверное помещение рамки BelToll.

Пострадавших в ДТП нет. На автомобиле установлена зимняя резина. По факту ДТП в отношении водителя составили административный протокол по ч.5 ст.18.18 КоАП.

"Управление транспортом в зимний период требует особого внимания, строгого соблюдения правил и хороших навыков вождения. Не стоит забывать, что на скользкой дороге коэффициент сцепления шин с поверхностью снижается в несколько раз, а остановочный путь автомобиля увеличивается в четыре раза (на обледенелой дороге - в шесть-семь раз). Немаловажным фактором обеспечения безопасности движения в этот период является правильный выбор скорости движения", - отметили в ведомстве. -0-