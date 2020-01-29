Автомобиль спасателей попал в ДТП в Ивацевичском районе

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома
29 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе сегодня случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля МЧС, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
По предварительной информации, за рулем автомобиля УАЗ находился брестчанин 1978 года рождения. На 135-м км автодороги М1/Е30 Брест - Минск - граница России мужчина не справился с управлением, съехал в кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир 1982 года рождения, с травмами их доставили в медицинское учреждение.
Сотрудники ГАИ выясняют причины и обстоятельства аварии.-0-