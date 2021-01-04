Автомобиль влетел в гужевую повозку в Щучинском районе

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе автомобиль влетел в гужевую повозку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло на автодороге Желудок - Первомайск - граница Литвы 3 января около 23.30. "Установлено, что 25-летний водитель автомобиля "Рено" двигался в направлении агрогородка Гурнофель. Вблизи деревни Марковцы, при встречном разъезде, парень допустил столкновение с движущимся в попутном направлении гужевым транспортным средством. Возчик возвращался из соседней деревни домой после распития спиртных напитков", - рассказали в ГАИ.

В результате столкновения 20-летнего возчика в состоянии комы госпитализировали в реанимационное отделение Щучинской больницы.

Повозка не была оборудована в соответствии с требованиями ПДД. По факту произошедшего назначена проверка.-0-