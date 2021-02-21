Автомобиль загорелся на МКАД из-за перегрева двигателя

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД загорелся автомобиль, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, водитель "Ситроена" с годовалым ребенком двигалась по МКАД со стороны ул.Громова в направлении ул.Шаранговича. В какой-то момент панель приборов показала ошибку, предупреждая о перегреве двигателя, после чего появилась световая сигнализация STOP. Женщина остановилась и с ребенком вышла из салона автомобиля", - рассказали в ГАИ.

Со слов участницы происшествия, в это же время она услышала хлопок, из-под капота вспыхнуло пламя. Водитель незамедлительно вызвала спасателей.

Прибывшие на место происшествия работники МЧС потушили огонь. Пострадавших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность дорожного движения на месте инцидента, вызвали эвакуатор, а также обогрели маму с ребенком в салоне служебного автомобиля до приезда родственников.-0-