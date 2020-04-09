Автомобильных мошенников подозревают в причинении ущерба на Br150 тыс.

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве, совершенное в особо крупном размере, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Учредители частного предприятия - 31-летний житель Лиды и его 35-летняя супруга - с марта по октябрь 2019 года заключали с физическими лицами договоры на оказание услуг по поиску, подбору и доставке транспортных средств из стран Евросоюза. После этого граждане переводили на расчетный счет фирмы аванс. Получая предоплату, принятые на себя обязательства мужчина и женщина не выполняли, а полученные деньги тратили на собственные нужды. В поиске клиентов супругам помогали двое знакомых.

Следователи установили 10 эпизодов противоправных действий. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более Br150 тыс.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) УК. К ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Следователи ищут пострадавших от действий фигурантов и просят позвонить по телефонам 8 (0163) 48-96-50, 8 (0163) 48-96-51, 8 (029) 52-29-843, 8 (029) 72-93-969.-0-