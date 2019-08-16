Автомошенник из Минска выманил свыше $100 тыс.

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержали минчанина, который обманул доверчивых граждан на десятки тысяч долларов. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Своих жертв мошенник находил среди продавцов автомобилей на различных интернет-площадках. "Интересовали его исключительно представительницы прекрасного пола. Чтобы произвести впечатление, на встречу делец приезжал на арендованных дорогих иномарках. Наладив контакт и высказав серьезные намерения купить авто, он предлагал дамам всевозможные преференции. Например, провести за свой счет предпродажную подготовку автомобиля или помочь сбыть иномарку дороже заявленной суммы. Главное, чтобы жертва сняла автомобиль с учета и передала мошеннику. Завладев машиной, он ее продавал, а деньги присваивал и на звонки продавцов больше не отвечал", - рассказали в МВД.

То же самое случалось и с людьми, которым мошенник предлагал поучаствовать в его бизнесе по оптовой продаже запчастей. "Например, в конце прошлого года под этим предлогом он взял более $33 тыс. у минчанки, обещав вернуть с процентами через несколько месяцев. У другой доверчивой женщины после продажи ее "Мазды" он попросил почти $15 тыс. в долг на развитие своего коммерческого проекта. После получения денег все контакты с жертвами обрывались", - отметили в министерстве.

Уже установлено более десяти потерпевших, сумма причиненного ущерба составляет около $100 тыс. Возбуждено несколько уголовных дел. У оперативников есть основания предполагать, что жертв может быть больше.

Пострадавших от действий мошенника просят звонить по телефону (8017) 218-78-45.-0-