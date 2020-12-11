Автопоезд сбил двух человек в Борисовском районе - возбуждено уголовное дело

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе автопоезд сбил двух человек - возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По данным следствия, сегодня около 1.00 33-летний водитель на автопоезде DAF двигался по автодороге М1 в сторону Бреста. Вблизи деревни Голубы Борисовского района он наехал на мужчину и женщину, которые вышли из автомобиля Volkswagen и находились на проезжей части. В результате 40-летний мужчина скончался на месте происшествия, 23-летняя женщина с телесными повреждениями доставлена в больницу", - рассказали в СК.

Следователь, специалист ГКСЭ и сотрудники ГАИ осмотрели место происшествия, зафиксирована следовая картина, назначены необходимые экспертизы.

В отношении водителя автопоезда возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.-0-