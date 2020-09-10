Автора Telegram-угроз депутату установили в Гомеле

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК установили гомельчанина, который разместил в чате мессенджера Telegram угрозы депутату Гомельского областного Cовета депутатов. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

5 сентября 43-летний гомельчанин, ранее судимый за грабеж, увидел в одном из городских чатов сообщения военного комиссара (депутата облсовета) о наведении порядка на дворовых территориях в Гомеле и оставил публичное сообщение с оскорблениями и угрозой насилия.

"Возбуждено уголовное дело за угрозы в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг", - рассказала Ольга Чемоданова.

В МВД добавили: по данным на 9 сентября, зафиксировано 122 угрозы должностным лицам. Такие сообщения поступали в СМС, через мессенджеры, соцсети, в листовках и по электронной почте. Следственный комитет возбудил 43 уголовных дела.

Подразделения уголовного розыска и другие службы криминальной милиции продолжают устанавливать всех виновных в рассылке угроз.-0-