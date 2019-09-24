24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автослесарь из Борисова рассылал в чатах порнографию, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело в отношении 23-летнего парня. Он подозревается в распространении порнографических материалов через интернет (ч. 2 ст. 343 УК). Противоправные действия жителя Борисова выявили сотрудники УВД Миноблисполкома во время оперативных мероприятий. Парень работает автослесарем, ранее не судим.

"По данным следствия, борисовчанин с февраля 2018 года по апрель 2019 года с использованием интернета в нескольких групповых чатах в популярном мессенджере распространил более 75 изображений порнографического характера. Во время осмотра у него дома правоохранители изъяли мобильный телефон, ноутбук и иную компьютерную технику, использовавшуюся в противоправной деятельности", - рассказала Татьяна Белоног.

К материалам уголовного дела приобщено заключение судебной культурологической экспертизы. Согласно ему распространенные изображения относятся к материалам порнографического характера.

Следователи напоминают, что за изготовление, хранение с целью распространения, рекламирование, распространение, трансляцию или публичную демонстрацию порнографических материалов, изображений, печатных изданий, кино-, видеоматериалов, сцен порнографического содержания или иных предметов порнографического характера, предусмотрена уголовная ответственность. Пересылая подобные материалы, необходимо помнить о возможных последствиях.-0-