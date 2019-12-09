9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автоцистерна с топливом опрокинулась в Дзержинском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о происшествии с участием грузового автомобиля с прицепом-цистерной массой 26 т с дизельным топливом поступило спасателям 8 декабря в 10.50. Инцидент произошел возле деревни Победное.

"В результате ДТП из цистерны произошла утечка около 6 т топлива. Площадь розлива на обочину дороги составила около 4 кв.м. Аварийной бригадой предприятия-собственника груза проводились работы по перекачке топлива и постановке автоцистерны в транспортное положение. Спасатели на протяжении всего времени обеспечивали пожарную безопасность", - рассказали в МЧС.

Работы по рекультивации загрязненного участка почвы на месте ДТП будут проводиться после выводов специалистов лаборатории Дзержинского районного центра гигиены и эпидемиологии. В результате инцидента пострадавших нет.-0-