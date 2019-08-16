Автоцистерна со сжиженным газом перевернулась в Мозырском районе

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе в ДТП попал украинский тягач со сжиженным газом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

ДТП с украинским тягачом, буксировавшим цистерну со сжиженным газом, случилось 16 августа около 2.00 на трассе Р32 вблизи деревни Провтюки. На закруглении дороги у грузового автомобиля вырвало сцепное устройство. Кабина осталась на проезжей части, а цистерна съехала в кювет и опрокинулась.

Пострадавших нет, водитель был трезв, документы на автомашину и груз имеются, пояснили в УВД.

Днем ранее цистерну заправили на Мозырском НПЗ газом пропан-бутан объемом 18,5 т. Большегруз направлялся в сторону пункта пропуска "Александровка".

На место происшествия выехали спасатели и работники газовой службы. Как рассказали в МЧС, в 2.45 специалисты Мозырьмежрайгаза произвели замеры уровня пропан-бутана в воздухе, утечки газа не обнаружено. Для его перекачки была отправлена порожняя цистерна.

Сотрудники МЧС находятся на месте инцидента.-0-