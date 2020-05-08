8 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Автоугонщика-рецидивиста задержали в Гомельском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление информации и общественных связей МВД.

В середине апреля внимание автомобилистов и милиции привлек бесхозный ВАЗ-2106 на одной из улиц Гомеля - машина мешала движению. Когда правоохранители связались с ее владельцем, выяснилось, что авто угнали.

Позже в милицию поступили три заявления от жильцов одного из микрорайонов Гомеля. Владелец старенького "Опеля" не нашел свое авто на парковке, у другого горожанина пропал аккумулятор из "жигулей", третий обнаружил следы взлома и попыток завести его ВАЗ. По версии милиции, эти случаи могли быть связаны между собой.

Сыщики вышли на 43-летнего жителя Гомельского района, ранее неоднократно судимого за угоны и кражи транспорта. Мужчина оказался причастен и к первому эпизоду. "Задержанный рассказал, что после выпивки с другом в Гомеле решил вернуться в свою деревню на чужой "шестерке". По пути машина заглохла, и он оставил ее на дороге", - отметили в МВД.

Как выяснилось, спустя неделю после этого инцидента сельчанин снова поехал в областной центр. Хотел встретиться со знакомой, однако не вышло. "В расстроенных чувствах и подшофе он снова решил вернуться домой на чужих "жигулях". Завести авто не удалось. Тогда и приметил в том же дворе "Опель", но и он через 200 м заглох. Несколько попыток завести двигатель закончились разрядкой аккумулятора. Чтобы решить проблему, мужчина снял батарею с первого попавшегося ВАЗа и доехал до дома", - рассказали правоохранители. Оперативники нашли "Опель" недалеко от деревни подозреваемого.

Возбуждены уголовные дела за угоны и кражу.-0-