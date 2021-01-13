Автозапчасти на более чем Br120 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

13 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники выявили автомобильные запасные части, скрытые от таможенного контроля в железнодорожном контейнере. Всего 677 единиц товара стоимостью более Br120 тыс. перемещали незаконно, сообщили БЕЛТА в таможне.

Контейнер следовал по железнодорожному пути из Латвии с товаром "бывшие в употреблении автозапчасти". Витебские таможенники обнаружили несоответствие перемещаемого товара указанным в сопроводительных документах сведениям. "В железнодорожном контейнере общей массой перемещались запасные части для авто, причем количество некоторых товаров (дверей, фар и приборных панелей), превышало заявленное. Зеркала, кулисы, магнитолы, подушки безопасности и другие запчасти вовсе не были указаны в документах. При этом детали были расположены среди заявленных таким образом, что без полной выгрузки и пересчета товара обнаружить довложение не представлялось возможным", - отметили в ведомстве.

Начат административный процесс по ч.2 ст.14.1 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф до 500 базовых величин (1БВ - Br29) с конфискацией сокрытого товара или без конфискации по решению суда.-0-