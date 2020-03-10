Автозапчасти на Br210 тыс. пытались незаконно провезти через "Козловичи"

10 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз крупной партии автомобильных запчастей в пункте пропуска "Козловичи", сообщили БЕЛТА в таможне.

Грузовой автомобиль Volvo следовал из Германии на территорию Евразийского экономического союза. Проверка автопоезда с помощью инспекционно-досмотрового комплекса показала превышение заявленного в сопроводительных документах товара. Дальнейший таможенный досмотр подтвердил подозрения: в полуприцепе перемещалось свыше 14 тыс. единиц незадекларированных тормозных дисков, топливных насосов, стеклоочистителей и других предметов.

По предварительной оценке, общая стоимость незаконно перемещаемого груза составила свыше Br210 тыс. Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости товаров, которые перемещаются с нарушением, без их конфискации.-0-