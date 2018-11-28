Автозапчасти на Br24 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запчасти к грузовым автомобилям Scania пытались ввезти из Латвии на территорию ЕАЭС без сопроводительных документов через автомобильный пункт пропуска "Григоровщина", сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Сканограмма содержимого грузового отсека послужила основанием для таможенного досмотра транспортного средства. При полной выгрузке товара было установлено, что часть автозапчастей скрыта от таможенного контроля. В документах, представленных водителем, гражданином России, было заявлено около 530 деталей, фактически же в грузовом отсеке находилось на 330 комплектующих больше. Стоимость незаконно перемещаемых автомобильных запчастей составила почти Br24 тыс.
Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. Статьей предусмотрен штраф в размере до 500 базовых величин (1 БВ - Br24,5) с конфискацией товара или без конфискации по решению суда.-0-
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