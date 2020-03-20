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20 марта 2020, 09:57

Автозапчасти на Br550 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

Фото Государственного таможенного комитета
Фото Государственного таможенного комитета

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автозапчасти на Br550 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Автопоезд DAF под управлением гражданина России ехал через пункт пропуска "Козловичи". В грузовике из Германии перевозились 2 тыс. автозапчастей для строительной техники. Однако они не были заявлены в представленных к таможенному оформлению документах.

Брестские таможенники направили грузовик на осмотр. Анализ полученной сканограммы грузового отсека автомобиля дал основание полагать, что в нем находится незаявленный товар. Последующий досмотр подтвердил это: количество фактически находящегося в грузовике товара существенно превышало указанное в документах, а некоторые наименования автозапчастей и вовсе указаны не были.

По предварительной оценке, стоимость незаявленного товара составила Br550 тыс.

Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП (недекларирование товаров). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-

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