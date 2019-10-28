Автозапчасти на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

28 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские таможенники выявили крупную партию автозапчастей, не указанную в документах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

Фура Scania следовала из Литвы через пункт таможенного оформления "Бремино-Орша". Согласно товаросопроводительным документам, которые водитель представил таможенникам для оформления, в грузовом отсеке авто перемещался сборный груз из запасных частей для автомобилей. Однако при досмотре витебские таможенники обнаружили еще более 4,5 тыс. единиц автозапчастей, не указанных в документах, на сумму почти Br70 тыс.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-