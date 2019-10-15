Автозапчасти на Br880 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники выявили в автопоезде партию автомобильных запчастей на Br880 тыс., не указанную в документах, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Автопоезд ехал на территорию ЕАЭС через пункт пропуска "Козловичи". Выявить нарушение таможенного законодательства позволило применение инспекционно-досмотрового комплекса. Результат анализа полученной сканограммы указывал на наличие в грузовом отсеке транспортного средства товаров, не заявленных в сопроводительных документах. Это подтвердил и последующий досмотр: помимо указанных в документах, в автопоезде перевозились еще 1320 единиц лишних запчастей на Br880 тыс.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-

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