Автозаправщик похитил 300 л дизтоплива с АЗС агропредприятия в Лельчицком районе

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе автозаправщик похитил 300 л дизельного топлива с АЗС сельхозпредприятия, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Участковым инспекторам поступила информация, что у 40-летнего лесника Данилевичского лесничества хранится крупная партия краденого дизельного топлива. Сведения подтвердились: при осмотре подворья обнаружили 300 л окрашенной солярки. "Как выяснилось, мужчина приобрел солярку у бригадира-автозаправщика ОАО "Новая Нива". Работник сельхозпредприятия централизовано получал топливо на АЗС и развозил по другим заправкам. В спокойные месяцы делал 2-3 рейса, в посевную и уборочную их количество доходило до восьми. Остатки топлива из цистерны оставлял себе. Затем продавал леснику из расчета Br25 за 20 л, а летом - за Br30", - рассказали правоохранители.

По факту хранения окрашенного нефтяного жидкого топлива в отношении лесника составлен административный протокол по ст. 13.23 КоАП. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 10 до 50 базовых величин (1 БВ - Br29). Действиям автозаправщика будет дана правовая оценка в рамках уголовно-процессуального законодательства.-0-