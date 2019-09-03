Азербайджанец уснул за рулем и погиб в ДТП в Смолевичском районе

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Азербайджана за рулем автомобиля Peugeot 307 погиб в ДТП вблизи агрогородка Слобода Смолевичского района, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Авария произошла 2 сентября примерно в 05.30 на 27-м км автодороги М2. "54-летний гражданин Азербайджана, управляя автомобилем Peugeot 307, ехал в направлении Минска. Он был в утомленном состоянии, по предварительной версии, уснул за рулем, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. Водитель от полученных травм скончался в больнице", - уточнили в УГАИ.

Всего за прошедшие сутки в республике произошло 307 ДТП с материальным ущербом и 10 ДТП, в которых три человека погибли и 11 получили травмы.

Рискованное поведение некоторых водителей и пешеходов на дорогах вызывает обеспокоенность ГАИ. За семь месяцев этого года произошло 693 столкновения между транспортными средствами (117 из них - лобовые), в которых погибли или получили ранения люди. Чтобы избежать таких ДТП, водителям необходимо быть крайне внимательными, правильно выбирать скорость и выдерживать безопасную дистанцию до других транспортных средств.-0-