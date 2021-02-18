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18 февраля 2021, 11:41

Бахвалову и Чульцову приговорили к 2 годам колонии

Фото из архива
Фото из архива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудниц "Белсата" Катерины Андреевой (настоящая фамилия Бахвалова) и Дарьи Чульцовой, сообщили БЕЛТА в суде.

Девушек признали виновными по ч.1 ст.342 УК. Речь идет об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Их приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Согласно обвинению, действия обвиняемых привели к нарушению работы транспорта: было остановлено движение 13 автобусных, трех троллейбусных и трех трамвайных маршрутов. "Минсктранс" оценил ущерб более чем в Br11 тыс.

Катерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову задержали 15 ноября, когда они вели стрим из квартиры одного из домов во время массового несанкционированного мероприятия на пересечении улицы Червякова и Сморгонского тракта. К ним применили меру пресечения в виде заключения под стражу.-0-

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