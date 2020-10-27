Баллончик автоприсадки взорвался в кабине грузовика в Мозырском районе - пострадал водитель

27 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе в кабине грузовика взорвался баллончик автомобильной присадки, водитель получил термические ожоги. Об инциденте сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Дежурная медсестра Мозырской горбольницы сообщила в горрайотдел по ЧС, что в приемный покой доставили мужчину с ожогами.

В управлении рассказали о вероятном варианте событий, предшествовавших инциденту. Ориентировочно в 18.30 мужчина 1986 года рождения ехал на личном автомобиле Mercedes-Benz Vario со своим знакомым по трассе от деревни Наровчизна в сторону агрогородка Козенки. В салоне находился металлический баллончик с аэрозолем для быстрого запуска двигателя (объем 200 мл) и металлические уголки. "Когда мужчина наехал на искусственную неровность, баллончик ударился о металлический уголок. Из-за удара произошло механическое повреждение баллончика и дальнейшее воспламенение находившейся в нем смеси", - уточнили спасатели.

Водитель получил ожоги лица, находившийся рядом пассажир не пострадал.

Автомобилист заглушил машину и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Его госпитализировали в реанимацию. Подразделения МЧС не привлекались.-0-