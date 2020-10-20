Баня горела в Лиозненском районе

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиозненском районе в деревне Барсеево горела баня, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 19 октября около 15.20. Огонь уничтожил в бане кровлю и потолочное перекрытие, повредил стены.

Никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.

В этот же день в 15.56 поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле по улице Мирной в Полоцке. Уничтожен салон машины, поврежден кузов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-