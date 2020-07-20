Бармен санатория под Гродно похищала деньги из кассы

20 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Бармен санатория под Гродно присвоила около Br3,5 тыс. выручки. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Барменом 30-летняя девушка работала около года. Периодически она мелкими суммами присваивала себе наличные, которыми рассчитывались посетители бара. Всего мимо кассы прошло около Br3,5 тыс.

"Она грамотно скрывала свою деятельность, поэтому руководство санатория не сразу смогло обнаружить недостачу. Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Гродненского РОВД выявили и пресекли противоправные действия", - рассказали в милиции.

По факту присвоения денежных средств возбуждено уголовное дело.-0-