Беглого российского экс-банкира задержали на белорусско-польской границе

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе с Польшей задержали россиянина с поддельным паспортом, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

"Мужчина был задержан в пункте пропуска "Брест" 30 марта. Он был привлечен к ответственности по ряду административных статей. Рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности в связи с использованием поддельных документов", - рассказал Антон Бычковский. Мужчина ехал на поезде Брест - Варшава. Пересечь границу он пытался с поддельным словенским паспортом.

Как сообщает ТАСС, задержанный - бывший руководитель российского "Плато-банка" Андрей Лазарев. Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси подтвердил эту информацию.

"Плато-банк" был лишен лицензии в мае 2015 года, а впоследствии признан банкротом. Суд в Екатеринбурге 12 декабря 2018 года приговорил Лазарева к шести годам колонии общего режима за хищение 1,2 млрд российских рублей. До приговора суда банкир находился под залогом в 1 млн российских рублей, но в зал суда на оглашение приговора не явился. После задержания на границе он был взят под стражу.-0-