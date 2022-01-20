Беларусь потребует экстрадиции организатора преступной группы, занимающейся вещевым кардингом

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет инициировать экстрадицию организатора преступной группы, занимающейся вещевым кардингом, сообщил журналистам заместитель начальника управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Александр Семеник, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, 18 января на территориях Беларуси и Испании при поддержке правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки проведена международная полицейская операция по пресечению деятельности трансграничной организованной преступной группы. Задержаны выходцы из стран СНГ, которые занимались вещевым кардингом: приобретали дорогостоящие товары в зарубежных интернет-магазинах за счет средств с чужих банковских карт, реквизиты которых покупали в даркнете. Ущерб исчисляется сотнями тысяч долларов.

Организатором преступной группы является гражданин Беларуси, проживающий в Испании. "Мы в рамках просьбы об оказании правовой помощи при содействии Генеральной прокуратуры будем требовать выдачи нашего гражданина. Будем просить преследования нашего гражданина на территории Испании вместе с его соучастниками и просить его выдачи для осуществления преследования как в Испании, так и на территории Беларуси, - сказал Александр Семеник. - Будем просить применения к нему меры пресечения. В настоящее время он находится под контролем испанской полиции, его передвижение. Он знает, что в отношении него ведется преследование".

Следствие рекомендует ему добровольно сдаться. "Наш уголовный процесс в случае чистосердечного признания вины, явки, содействия следствию предусматривает минимизацию наказания", - отметил замначальника управления.

Александр Семеник добавил, что испанцы готовы предоставить все изъятые вещественные доказательства, информацию. "Готовы работать со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел для того, чтобы все участники международной преступной группы были изобличены, чтобы установить конкретных потерпевших на территории Европы, США, Великобритании", - пояснил он.-0-