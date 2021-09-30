Бельгиец за рулем авто столкнулся с грузовиком в Барановичском районе

30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе 43-летний бельгиец попал в ДТП с грузовым автомобилем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 27 сентября, около 20.05, на 242-м км трассы М1 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, иностранец ехал на "Мерседесе". Он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик "Исузу", за рулем которого был житель Барановичей 1990 года рождения. Благодаря ремням безопасности никто в ДТП не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. "Мерседес" восстановлению не подлежит.

"Различные эксперименты и жизненные примеры давно доказали, насколько важно пристегиваться в любой ситуации. В случае аварии ремень зафиксирует тело человека в одном месте и поможет избежать тяжелых травм и гибели, - подчеркнули в ГАИ. - Ремни безопасности обязательны для водителя и пассажиров. При плавных движениях они практически не сковывают человека, позволяя ему свободно двигаться. Ремень почти не ощущается и не мешает управлять автомобилем".-0-