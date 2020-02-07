7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус и гражданин Индии организовали канал незаконной миграции в страны Европы, завершено расследование уголовного дела, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

"Фрунзенский (г.Минска) районный отдел СК завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летнего гражданина Индии и 52-летнего белоруса. По версии следствия, мужчины в 2019 году организовывали незаконную миграцию иностранных граждан транзитом через Беларусь из Индии в страны Европы", - проинформировала Екатерина Гарлинская.

Мужчины находили граждан Индии, которые не имели виз и миграционных карт Беларуси и стран Шенгенского соглашения, но желали незаконно выехать в страны Европы. За вознаграждение в несколько тысяч долларов напарники готовили документы для регистрации обществ с ограниченной ответственностью. "Иностранцы являлись участниками этих обществ. При этом они достоверно знали, что созданные организации какую-либо деятельность осуществлять не будут. Затем подельники готовили от имени должностных лиц этих обществ ходатайства о выдаче краткосрочных виз их участникам", - пояснила Екатерина Гарлинская. Иностранцы получали индивидуальные въездные визы в Беларусь для деловой поездки.

"Находясь на территории Беларуси, шестеро граждан Индии решили самостоятельно пересечь границу. Они были задержаны в пограничной зоне в Гродненской области и привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима и незаконное пересечение государственной границы", - рассказала Екатерина Гарлинская.

По результатам расследования 26-летнему мужчине предъявлено обвинение по 17 фактам организации незаконной миграции (ч.2 ст.371-1 УК Беларуси). Он находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

"52-летний мужчина скрылся от уголовного преследования. В настоящий момент он объявлен в розыск, материалы выделены в отдельное производство", - проинформировала Екатерина Гарлинская.-0-